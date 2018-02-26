Жулиану: "В "Арсенале" Дзюба покажет, на что способен"

Бывший полузащитник "Зенита" Жулиану, ныне выступающий за "Фенербахче" в интервью "СЭ" выразил уверенность, что после аренды в тульском "Арсенале" нападающий Артем Дзюба вернется в российский топ-клуб.

– Дзюба тоже оказался не нужен Манчини. Удивлены?

– Да, ведь он многое значит как для клуба, так и для сборной России. Правильно? Дзюба все-таки известный футболист. Но, как видите, тоже не вписался в систему нового тренера. Значит, нужно искать счастье в других клубах.

– Вот вы перешли в турецкий топ-клуб, а знаете, где Дзюба теперь играет?

– В тульском "Арсенале". Да, клуб не самый сильный, зато там Дзюба может показать, на что способен, и в следующем сезоне вновь заиграть в каком-нибудь российском гранде. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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