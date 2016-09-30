07:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жулиану: "Уже заметил, что Дзюба любит шутить"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" подчеркнул, что высоко ценит игровой интеллект Артема Дзюбы. Также бразилец отметил чувство юмора российского форварда.

 
ЖУЛИАНУ (слева) празднует гол с партнерами по "Зениту".Жулиану: "Со "Спартаком" сыграю как русский"

– Вы с Дзюбой удивительно быстро нашли общий язык на поле.

– Так и есть. Я уже говорил – он очень умный футболист. Плюс то, что делает на поле, мне здорово помогает.

– В чем это выражается?

– Артем умеет контролировать мяч и стягивать на себя соперников, связывать их своими действиями. Причем позицию на поле тоже выбирает грамотно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что у меня появляется много пространства.

– В жизни общий язык с Дзюбой тоже уже нашли?

– Я не так долго в "Зените", поэтому не могу сказать, что с кем-то, кроме Маурисиу, близко подружился. Но уже заметил, что Дзюба очень любит шутить. Как на поле, так и вне его. Что абсолютно не мешает ему очень серьезно относиться к своей профессии.

– Шутки Дзюбы уже оценили?

– У него очень хороший юмор. (Сергей ЦИММЕРМАН, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sdg35tdh

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke

09:15

shms

Хороший юморист. Над Эмери прикололся-так тот с Севильей кубков навыигрывал. А как юморист играет все видели на чемпионате Европы.

08:03

yamsan

Скоро заметишь, что он бревно.

08:01

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