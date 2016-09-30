Жулиану: "Уже заметил, что Дзюба любит шутить"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" подчеркнул, что высоко ценит игровой интеллект Артема Дзюбы. Также бразилец отметил чувство юмора российского форварда.
– Вы с Дзюбой удивительно быстро нашли общий язык на поле.
– Так и есть. Я уже говорил – он очень умный футболист. Плюс то, что делает на поле, мне здорово помогает.
– В чем это выражается?
– Артем умеет контролировать мяч и стягивать на себя соперников, связывать их своими действиями. Причем позицию на поле тоже выбирает грамотно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что у меня появляется много пространства.
– В жизни общий язык с Дзюбой тоже уже нашли?
– Я не так долго в "Зените", поэтому не могу сказать, что с кем-то, кроме Маурисиу, близко подружился. Но уже заметил, что Дзюба очень любит шутить. Как на поле, так и вне его. Что абсолютно не мешает ему очень серьезно относиться к своей профессии.
– Шутки Дзюбы уже оценили?
– У него очень хороший юмор. (Сергей ЦИММЕРМАН, Сергей ЯРЕМЕНКО)
sdg35tdh
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke
09:15
shms
Хороший юморист. Над Эмери прикололся-так тот с Севильей кубков навыигрывал. А как юморист играет все видели на чемпионате Европы.
08:03
yamsan
Скоро заметишь, что он бревно.
08:01