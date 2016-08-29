Жулиану: "Уверен, в следующем сезоне "Зенит" вернется в Лигу чемпионов"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в эфире передачи 8-16 на телеканале "Наш футбол" отметил изменения в игре команды, после того как ее возглавил Мирча Луческу. Также бразилец, перебравшийся летом в Санкт-Петербург, признался, что ему было лестно внимание такого клуба.

– Проще ли вам адаптироваться в России, так как вы уже играли на Украине?

– Конечно, мне немного легче. По языку и менталитету эти страны похожи. Хотя я немного отвык за два года в Бразилии и мне потребуется немного времени на адаптацию.

– Как вам Санкт-Петербург?

– Очень красивый город. Постараюсь гулять по нему вместе с женой побольше.

– Какие цели вы ставили перед собой, переходя в "Зенит"?

– Я стараюсь не заглядывать слишком далеко. В первую очередь хочу стать чемпионом и пройти как можно дальше в Лиге Европы. "Зенит" – большой клуб, который знают во всем мире, он неоднократно выступал в Лиге чемпионов. Меня не пугает, что на этот раз ему не удалось туда пробиться. Уверен, в следующем сезоне мы вернемся в Лигу чемпионов.

– Какую роль сыграл Луческу в вашем переходе в "Зенит"?

– Мистер позвонил мне в Бразилию, спросил, хочу ли я вернуться в Европу. Я сразу согласился. Мне было приятно внимание и со стороны "Зенита", и со стороны Луческу. Думаю, уже сейчас в игре команды видны изменения. Раньше в "Зените" была другая философия – больший акцент на индивидуальных действиях. Сейчас все по-другому – роль команды выходит на первый план.