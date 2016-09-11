Жулиану стартовал лучше Текке и Рондона

Бразильский полузащитник Жулиану в четырех стартовых матчах за "Зенит" забил четыре мяча. Ни один из игроков петербуржского клуба не начинал свое выступление в чемпионате России столь резво. По пять матчей на четыре гола затратили Фатих Текке и Саломон Рондов, по восемь – Владимир Кулик и Роман Максимюк. Для сравнения лучший бомбардир в истории "Зенита" четвертый гол забил в 21-й встрече, а лидер клуба последних лет Халк – в 13-й встрече. (Кирилл БУРДАКОВ)
Количество матчей, затраченных на первые четыре гола за "Зенит" в чемпионате
|
Игрок
|
Год дебюта
|
Матчи*
|
ЖУЛИАНУ
|
2016
|
4
|
Фатих ТЕККЕ
|
2006
|
5
|
Саломон РОНДОН
|
2014
|
5
|
Владимир КУЛИК
|
1992
|
8
|
Роман МАКСИМЮК
|
1998
|
8
|
Александр БУХАРОВ
|
2010
|
9
|
ДАННИ
|
2008
|
10
|
Артем ДЗЮБА
|
2015
|
11
|
Максим АСТАФЬЕВ
|
2001
|
12
|
ХАЛК
|
2012
|
13
* Количество матчей, в которых забил первые четыре гола