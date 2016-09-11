Жулиану стартовал лучше Текке и Рондона

Бразильский полузащитник Жулиану в четырех стартовых матчах за "Зенит" забил четыре мяча. Ни один из игроков петербуржского клуба не начинал свое выступление в чемпионате России столь резво. По пять матчей на четыре гола затратили Фатих Текке и Саломон Рондов, по восемь – Владимир Кулик и Роман Максимюк. Для сравнения лучший бомбардир в истории "Зенита" четвертый гол забил в 21-й встрече, а лидер клуба последних лет Халк – в 13-й встрече. (Кирилл БУРДАКОВ)

Количество матчей, затраченных на первые четыре гола за "Зенит" в чемпионате

Игрок Год дебюта Матчи* ЖУЛИАНУ 2016 4 Фатих ТЕККЕ 2006 5 Саломон РОНДОН 2014 5 Владимир КУЛИК 1992 8 Роман МАКСИМЮК 1998 8 Александр БУХАРОВ 2010 9 ДАННИ 2008 10 Артем ДЗЮБА 2015 11 Максим АСТАФЬЕВ 2001 12 ХАЛК 2012 13

* Количество матчей, в которых забил первые четыре гола