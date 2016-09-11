22:35 11 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жулиану стартовал лучше Текке и Рондона

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Бразильский полузащитник Жулиану в четырех стартовых матчах за "Зенит" забил четыре мяча. Ни один из игроков петербуржского клуба не начинал свое выступление в чемпионате России столь резво. По пять матчей на четыре гола затратили Фатих Текке и Саломон Рондов, по восемь – Владимир Кулик и Роман Максимюк. Для сравнения лучший бомбардир в истории "Зенита" четвертый гол забил в 21-й встрече, а лидер клуба последних лет Халк – в 13-й встрече. (Кирилл БУРДАКОВ)

Количество матчей, затраченных на первые четыре гола за "Зенит" в чемпионате

Игрок

Год дебюта

Матчи*

ЖУЛИАНУ

2016

4

Фатих ТЕККЕ

2006

5

Саломон РОНДОН

2014

5

Владимир КУЛИК

1992

8

Роман МАКСИМЮК

1998

8

Александр БУХАРОВ

2010

9

ДАННИ

2008

10

Артем ДЗЮБА

2015

11

Максим АСТАФЬЕВ

2001

12

ХАЛК

2012

13

* Количество матчей, в которых забил первые четыре гола

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