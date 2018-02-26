Жулиану: "Сравнить "Зенит" – "Спартак" с турецким дерби никак не получится"

Бывший полузащитник "Зенита" Жулиану, ныне выступающий за "Фенербахче" в интервью "СЭ" заявил, что в Турции дерби с "Галатасараем" воспринимается как финал турнира и отметил, что эти ощущения нельзя сравнить с противостоянием "Зенита" и "Спартака".

– Противостояние "Фенербахче" – "Галатасарай" круче, чем "Зенит" – "Спартак"?

– При всем уважении к российскому дерби, сравнить его с турецким никак не получится. Особенно по тем эмоциям, с которыми болельщики встречают такие матчи. Противостояние клубов тут особенно жаркое. Такого опыта у меня еще не было, эти матчи – что-то невероятное! Атмосфера меня очень впечатлила, такое ощущение, что ты играешь в финале какого-нибудь турнира.

– Опыт был положительный? Фанаты не дрались, в игроков ничем не бросались?

– Драк не видел, но знаю, что в таких матчах это нормально. Фанаты всегда воюют друг с другом. Хотя чаще это происходит за пределами стадиона.

– Какой самый горячий матч был в России?

– Конечно, со "Спартаком"! У нас получались самые горячие и эмоциональные игры, которые никогда не оставляли равнодушным. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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