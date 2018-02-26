Жулиану: "Сравнить "Зенит" – "Спартак" с турецким дерби никак не получится"

Бывший полузащитник "Зенита" Жулиану, ныне выступающий за "Фенербахче" в интервью "СЭ" заявил, что в Турции дерби с "Галатасараем" воспринимается как финал турнира и отметил, что эти ощущения нельзя сравнить с противостоянием "Зенита" и "Спартака".
– Противостояние "Фенербахче" – "Галатасарай" круче, чем "Зенит" – "Спартак"?
– При всем уважении к российскому дерби, сравнить его с турецким никак не получится. Особенно по тем эмоциям, с которыми болельщики встречают такие матчи. Противостояние клубов тут особенно жаркое. Такого опыта у меня еще не было, эти матчи – что-то невероятное! Атмосфера меня очень впечатлила, такое ощущение, что ты играешь в финале какого-нибудь турнира.
– Опыт был положительный? Фанаты не дрались, в игроков ничем не бросались?
– Драк не видел, но знаю, что в таких матчах это нормально. Фанаты всегда воюют друг с другом. Хотя чаще это происходит за пределами стадиона.
– Какой самый горячий матч был в России?
– Конечно, со "Спартаком"! У нас получались самые горячие и эмоциональные игры, которые никогда не оставляли равнодушным. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
Жулиану: "Зениту" в чемпионский сезон "Спартака" мешали судьи"
coserog
Зачем размещать на страницах уважаемого спортивного сайта интервью со всякими козлами??? Зениту кто-то мешал... в прошедшем чемпионате!!! Зенит ведёт себя в чемпионате как слон в посудной лавке! В Матче с Зенитом могут удалит сразу троих , могут дать пару левых пенальти, зенит собирает игроков со всего России, может кроме Спартака и ЦСКА, и главое-что дерби Спартак Зенит хуже турецкого!!!
15:55 26 февраля
shpasic
настоящее дерби - это Динамо - Химки.
15:06 26 февраля
баламошка
А сейчас у бакланов нет никакого дерби, потому что они бомжи.
14:59 26 февраля
баламошка
Потому, что Зенит - Спартак - это не дерби. Дерби - это ЦСКА-Спартак или ещё более знаменитое - Зенит - Динамо -СПб.
14:58 26 февраля