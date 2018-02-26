Жулиану: "Скажем так, "Спартаку" необходимо было добыть титул"

Бывший полузащитник "Зенита" Жулиану, ныне выступающий за "Фенербахче" в интервью "СЭ" отметил, что не отрицает заслуженной победы "Спартака" в чемпионате России в прошлом сезоне. Однако футболист считает, что судьи очень мешали петербургской команде в чемпионской гонке.

– Луческу часто жаловался на судей. Это нормально?

– Нормально, в некоторых матчах арбитры и правда нам мешали. Когда судья влияет на результат, команде всегда сложнее побеждать. В том сезоне мы все знали, что "Спартак" давно ничего не выигрывал. И, скажем так, ему необходимо было добыть титул. Называйте это политикой, как хотите… Я не стану отрицать, что "Спартак" заслужил титул. Но когда мы еще были в чемпионской гонке, судьи довольно сильно нам мешали. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Жулиану: "Зениту" в чемпионский сезон "Спартака" мешали судьи"