Жулиану рад скорому переходу в "Фенербахче"

Полузащитник "Зенита" Жулиану на своей странице в Инстаграме разместил отретушированную фотографию, на которой он изображен в футболке "Фенербахче". Ранее турецкий клуб на своем официальном сайте сообщил, что бразильский хавбек в пятницу, 11 августа, пройдет медобследование в Стамбуле.

- Спасибо! Я очень счастлив, - написал Жулиану.

Также хавбек поблагодарил "Зенит" за время, проведенное в команде.

Напомним, полузащитник перешел в "Зенит" из "Гремиу" в прошлом году, подписав контракт до 2020 года. В минувшем сезоне он провел за "Зенит" 38 матчей, забив 17 голов и оформив 13 результативных передач.