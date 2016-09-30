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Жулиану: "Маурисиу сказал, что матч со "Спартаком" – российское "эль класико"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану в интервью "СЭ" отметил, что понимает важность матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком". Бразилец признался, что ему будет интересно сыграть против лидера премьер-лиги.

 
ЖУЛИАНУ (слева) празднует гол с партнерами по "Зениту".Жулиану: "Со "Спартаком" сыграю как русский"

Не сомневаемся, что вам уже рассказали, что такое "Спартак" для "Зенита" и его болельщиков. Интересно, кто сделал это первым?

Маурисиу. Он здесь мой самый близкий друг. Объяснил, что это очень важная игра, потому что "Спартак" – наш самый принципиальный соперник. А чтобы все стало сразу понятно, добавил, что это российское "эль класико". Что ж, будет вдвойне интересно сыграть в воскресенье с учетом того, что московский клуб сейчас лидер. Ясно, что нам надо выйти на поле максимально сконцентрированными.

– Хотя бы одну встречу "Зенита" со "Спартаком" видели?

– Нет, если честно.

– Тогда какой она вам видится? Или пока сам не сыграешь, не поймешь?

– Ну что такое "эль класико" в нашем понимании этих слов, я себе представляю. В таких матчах участвовал и на Украине, и в Бразилии. Да и с ЦСКА мы не так давно играли. Правда, поединок со "Спартаком" представляется более важным. Как бы там ни было, атмосфера таких встреч мне знакома. Понятно, что в них никто не хочет уступать, каждый мяч нужно выгрызать. А итоговый результат определяется за счет даже самых мелких деталей. (Сергей ЦИММЕРМАН, Сергей ЯРЕМЕНКО)

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