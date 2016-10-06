Жулиану - лучший игрок "Зенита" в сентябре

Полузащитник "Зенита" Жулиану признан лучшим игроком сентября, информирует официальный сайт клуба. Он помог команде одержать пять побед в шести матчах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Второе место в рейтинге месяца занял Роберт Мак, третье – Лука Джорджевич. Отметим, что голосование среди болельщиков проходило на клубном сайте.