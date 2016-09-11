22:15 11 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жулиану: "Дзюба - мощный и умный нападающий"

0
0
0
4

Полузащитник "Зенита" Жулиану после победы в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги над "Арсеналом" (5:0) подчеркнул: Артем Дзюба - отличный форвард, который знает как использовать свои габариты, передает из Тулы спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

 
Сегодня. Тула. "Арсенал" - "Зенит" - 0:5. Радость Артема ДЗЮБЫ (№22), ЖУЛИАНУ (№7), Александра КОКОРИНА (№9) и Олега ШАТОВА (№17)."Зенит" в Туле: забивают все! От Кокорина и Дзюбы до Кержакова

- Мы начали очень агрессивно. Повели 2:0 после первого тайма и не остановились во втором. В итоге добились очень хорошего результата. Да и играли очень хорошо, - сказал Жулиану.

- Вы ведь только что прилетели из сборной Бразилии. Отдохнуть успели перед этим матчем?

- У меня было совсем мало времени на передышку, в том числе из-за разницы во времени. Выспаться толком не удалось. Буквально несколько часов. Но я рад, что на моем состоянии на поле это не сказалось.

- Вы с Дзюбой забили на пару два гола, ассистируя друг другу. Как вам играется с ним в целом?

- Дзюба отличный нападающий, который отлично умеет пользоваться своим мощным телосложением. Здорово укрывает мяч, сохраняя его у себя. Но при этом он еще и очень умный игрок с неординарным мышлением. Было приятно помочь ему забить.

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Нефан

Просто Игрочище-Умище!!!

23:18 11 сентября

garihaus

дзюба это кусок дерева

23:17 11 сентября

Exsorsist

Сразу видно, что он совсем недавно в России.

22:58 11 сентября

Константин Эдуардович

...только очень жадный.

22:28 11 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ