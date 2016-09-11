Жулиану: "Дзюба - мощный и умный нападающий"

Полузащитник "Зенита" Жулиану после победы в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги над "Арсеналом" (5:0) подчеркнул: Артем Дзюба - отличный форвард, который знает как использовать свои габариты, передает из Тулы спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

- Мы начали очень агрессивно. Повели 2:0 после первого тайма и не остановились во втором. В итоге добились очень хорошего результата. Да и играли очень хорошо, - сказал Жулиану.

- Вы ведь только что прилетели из сборной Бразилии. Отдохнуть успели перед этим матчем?

- У меня было совсем мало времени на передышку, в том числе из-за разницы во времени. Выспаться толком не удалось. Буквально несколько часов. Но я рад, что на моем состоянии на поле это не сказалось.

- Вы с Дзюбой забили на пару два гола, ассистируя друг другу. Как вам играется с ним в целом?

- Дзюба отличный нападающий, который отлично умеет пользоваться своим мощным телосложением. Здорово укрывает мяч, сохраняя его у себя. Но при этом он еще и очень умный игрок с неординарным мышлением. Было приятно помочь ему забить.