Жулиану: "Боролся до конца, чтобы перейти из "Зенита" в "Фенербахче"

Полузащитник Жулиану, перешедший из "Зенита" в "Фенербахче", отметил, что боролся за этот трансфер. По его словам, было много подводных камней в связи с переходом.

– Переговоры получились очень трудными из-за разных проблем за пределами поля, – цитирует Жулиано Terra. - Их было сложно контролировать. Однако, как только получил предложение от "Фенербахче", то сразу сказал: "Да". Я боролся до конца, чтобы переговоры о моем переходе успешно завершились. Руководство клуба знает об этом.

Для меня это новый вызов. "Фенербахче" – великий клуб, который всегда борется за титулы. Это лучшее продолжение карьеры для меня. В этом клубе я смогу расти как игрок.