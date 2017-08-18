Жулиану: "Боролся до конца, чтобы перейти из "Зенита" в "Фенербахче"

Полузащитник Жулиану, перешедший из "Зенита" в "Фенербахче", отметил, что боролся за этот трансфер. По его словам, было много подводных камней в связи с переходом.
– Переговоры получились очень трудными из-за разных проблем за пределами поля, – цитирует Жулиано Terra. - Их было сложно контролировать. Однако, как только получил предложение от "Фенербахче", то сразу сказал: "Да". Я боролся до конца, чтобы переговоры о моем переходе успешно завершились. Руководство клуба знает об этом.
Для меня это новый вызов. "Фенербахче" – великий клуб, который всегда борется за титулы. Это лучшее продолжение карьеры для меня. В этом клубе я смогу расти как игрок.
L Osokin
правильно, зачем в болоте гнить.
19:31
баламошка
Нашёл себе наконец-то приличный клуб, молодец.
19:28