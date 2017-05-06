Жозе Надсон: "Не думаю, что поражение в финале Кубка повлияет на настрой "Урала" в матче с "Крыльями"

Защитник "Крыльев Советов" Жозе Надсон подчеркнул, что клуб постарается сделать все, чтобы завершить сезон вне зоны вылета. После 26 туров самарцы идут на 14-м месте, в одном очке от 15-й строчки. Ближайший поединок они проведут на выезде с "Уралом".

- Мы интенсивно готовимся к любой игре, - сказал Надсон в интервью клубной пресс-службе. - Каждый хочет выйти из неприятной ситуации и достойно завершить сезон. Сейчас каждое очко на вес золота. Нужно побеждать, и матч с "Уралом" - не исключение.

"Урал" - очень хорошая команда. Не зря они совсем недавно играли в финале Кубка России. Отдельно отмечу их атакующую группу. У них есть кому забивать. Нам нужно действовать предельно внимательно в обороне. Поражение в финале Кубка, конечно, неприятно. Но не думаю, что это повлияет на их настрой в матче с "Крыльями".

Матч "Урал" - "Крылья Советов" состоится 8 мая, начало - в 14.30 по московскомау времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.