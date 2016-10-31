21:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жонатас забил второй гол "Рубина" в ворота "Локомотива"

0
0
0
1

На 77-й минуте встречи 12-го тура премьер-лиги "Рубин" – "Локомотив" нападающий хозяев Жонатас сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Platinum1991

Первый гол Рубина ИМЕНИ Гильерме! Куда он ВЫСКОЧИЛ??? С какого ПЕРЕПУГУ! Надо было стоять в рамке и там мяч вылавливать! Это гол и ошибка Гильерме! Второй гол тоже он мог отразить, но не пошел Гильерме на мяч, а он юркнул предательски в ворота. Второй гол защита Локомотива прозевала и вратарь не выручил! Хорошо Локомотив смотрелся до забитого гола и сам мог ЗАБИТЬ, но подвела реализация и вот вам РАСПЛАТА! СРАЗУ ДВА вынимай Локомотив! Мог Локомотив, как минимум, на ничью наиграть, а в итоге ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ!

21:14

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ