Жонатас забил второй гол "Рубина" в ворота "Локомотива"

На 77-й минуте встречи 12-го тура премьер-лиги "Рубин" – "Локомотив" нападающий хозяев Жонатас сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
На 77-й минуте встречи 12-го тура премьер-лиги "Рубин" – "Локомотив" нападающий хозяев Жонатас сделал счет 2:0 в пользу своей команды.
Platinum1991
Первый гол Рубина ИМЕНИ Гильерме! Куда он ВЫСКОЧИЛ??? С какого ПЕРЕПУГУ! Надо было стоять в рамке и там мяч вылавливать! Это гол и ошибка Гильерме! Второй гол тоже он мог отразить, но не пошел Гильерме на мяч, а он юркнул предательски в ворота. Второй гол защита Локомотива прозевала и вратарь не выручил! Хорошо Локомотив смотрелся до забитого гола и сам мог ЗАБИТЬ, но подвела реализация и вот вам РАСПЛАТА! СРАЗУ ДВА вынимай Локомотив! Мог Локомотив, как минимум, на ничью наиграть, а в итоге ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ!
21:14