18:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жонатас - в нападении "Рубина" на матч с "Ростовом"

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Стал известен состав "Рубина" на матч 14-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут на острие атаки казанской команды сыграет бразилец Жонатас.

Основной состав: Рыжиков – Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Санчес – Лестьенн, Камболов, М`Вила, Жемалетдинов – Рочина, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Кверквелия, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Цакташ, Гарсия, Карадениз, Ахметов, Девич.

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Текстовая трансляция матча "Рубин" - "Ростов"

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