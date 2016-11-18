Жонатас - в нападении "Рубина" на матч с "Ростовом"

Стал известен состав "Рубина" на матч 14-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут на острие атаки казанской команды сыграет бразилец Жонатас.
Основной состав: Рыжиков – Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Санчес – Лестьенн, Камболов, М`Вила, Жемалетдинов – Рочина, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Кверквелия, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Цакташ, Гарсия, Карадениз, Ахметов, Девич.
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Текстовая трансляция матча "Рубин" - "Ростов"
Наш состав сегодня!#РубинРостов pic.twitter.com/2pdbDQIrCX– "Рубин" Казань (@fcrk) 18 ноября 2016 г.