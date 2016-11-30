Жонатас: "В матче с "Арсеналом" у меня отмерзали пальцы"

Нападающий "Рубина" Жонатас после матча 16-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (1:0) отметил, что погодные условия повлияли на ход этого поединка. По словам форвард, во время игры у него отмерзали пальцы. Сегодня вечером в Казани было 12 градусов ниже ноля.

– Я очень рад тому, что мы победили, - приводит пресс-служба "Рубина" слова Жонатаса. - Победа далась нам с большим трудом, потому что поле было не в очень хорошем состоянии, было очень холодно. Мы знали, что противник будет играть вязко, но были уверены, что победим, и победили.

– Вы подняли руки, посвящая гол "Шапекоэнсе"?

– Да, это очень тяжелое событие, которое повлияло на всех нас – у меня в самолете был друг, и для меня эта ситуация была очень непростая. Это повлияло на нас всех, на наше состояние. Мы должны вспомнить не только команду, но и других людей, других погибших, которые летели этим рейсом. Надеюсь, что у их родных и близких найдется достаточно сил для того, чтобы не просто пережить это событие, но и найти силы для будущего, чтобы наслаждаться жизнью. Такие события напоминают нам о важности нашего отношения к жизни, о нашей заботе о близких и многих других важных вещах помимо футбола – мы не знаем, что будет завтра, и мы должны наслаждаться сегодняшним днем.

– Это был самый холодный матч для вас?

– Да, это был чуть ли не самый холодный матч в моей жизни. Бывают условия, когда на поле можно свариться, замерзнуть, но сегодня было необычайно трудно: отмерзают пальцы, начинаешь хуже контролировать мяч, и когда Рубен выдал мне передачу я, к сожалению, не смог как следует обработать ее. Поэтому я могу сказать, что условия действительно влияют на качество игры.