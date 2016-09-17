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Жонатас: "В Бразилии все знают Жулиану"

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Нападающий "Рубина" Жонатас надеется на победу в предстоящем матче 7-го тура премьер-лиги с "Зенитом". Бразилец рассчитывает забить в этом поединке.

– Сегодня у моей дочери день рождения, – отметил в интервью пресс-службе "Рубина" Жонатас. – Постараемся победить "Зенит". Если я еще и гол забью, мы с ней будем просто счастливы. Нам долго не удавалось взять три очка. Было непросто. Рад, что удалось обыграть "Урал". Я был травмирован некоторое время, не мог играть. В прошлом матче были моменты, но не использовал их. Постараюсь исправиться в ближайшем матче. Конечно, мы знаем, что будем играть с очень мощным соперником. "Зенит" – одна из самых сильных команд России с отличным подбором игроков. Но мы тренируемся в обычном режиме. В Бразилии все знают Жулиану. Это опасный футболист. Но я не думаю об очном противостоянии. Наша задача – постараться выиграть матч.

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