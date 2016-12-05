Жонатас: "Спартак" – очень сильная команда, с хорошим подбором игроков"

Нападающий "Рубина" Жонатас признался, что надеется сыграть в матче 17-го тура чемпионата России против "Спартака". Поединок состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. Напомним, 27-летний бразилец получил небольшое повреждение в игре 16-го тура против тульского "Арсенала".

– Надеюсь, что смогу сыграть со "Спартаком", – цитирует "Р-Спорт" Жонатаса. – У меня ушиб ноги, и наши врачи делают все возможное, чтобы я сыграл в Москве. Горю желанием помочь команде в последнем матче первой половины сезона.

– Травма – это последствие игры на морозе?

– Совсем нет. Я неудачно упал, почувствовал сильную боль, возникли проблемы с движением. Но я уже чувствую себя лучше, так что постараюсь сыграть со "Спартаком".

– Нынешний "Рубин" ассоциируется со спасениями Сергея Рыжикова, передачами Рубена Рочины и вашими голами. Кто для вас сегодняшний "Спартак"?

– Я обойдусь без фамилий и просто скажу, что "Спартак" – очень сильная команда с хорошим подбором игроков в нападении, обороне и полузащите. Обыграть их защитников очень тяжело. Нам нужно акцентировать внимание на своей игре, думать о том, как самим сыграть лучше, выкладываться по полной и постараться победить.

Трансляция матча "Спартак" - "Рубин"