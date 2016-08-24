Жонатас сможет сыграть с "Оренбургом"

Нападающий "Рубина" Жонатас восстановился от травмы и сможет выйти на поле в матче 5-го тура премьер-лиги с "Оренбургом", сообщает realnoevremya.ru. Форвард уже приступил к тренировкам в общей группе команды. Окончательное решение о его участии в субботнем поединке будет принято тренерским штабом непосредственно перед игрой. Напомним, что 27-летний бразилец получил повреждение в игре 3-го тура первенства против "Спартака". В нынешнем сезоне Жонатас провел три встречи в премьер-лиге, но голов не забил.