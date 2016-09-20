Жонатас: "Рубин" должен забыть матч против "Зенита"

Нападающий "Рубина" Жонатас подчеркнул, что хочет поскорее забыть поражение в гостевом матче 7-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:4). По словам бразильца, казанская команда должна сплотиться.

– Сложно говорить после такого результата. 1:4 – это крупное поражение, – приводит пресс-служба "Рубина" слова Жонатаса. – Сейчас нам нужно проанализировать эту игру и сразу же переходить к следующему поединку. Мы должны сплотиться и конечно же работать и прибавлять. Победившая команда всегда играет лучше. Мы просто должны забыть эту игру и прибавить как на общекомандном уровне, так и каждый индивидуально.