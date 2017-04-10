Жонатас: "Рубин" должен был забивать, но вместо этого пропустил на последних минутах"

Нападающий "Рубина" Жонатас после матча 22-го тура чемпионата России против "Томи" (2:2) взял на себя ответственность за незабитый пенальти. Также он отметил, что игроки казанской команды опечалены сегодняшним результатом.

– Мы пропустили очень ранний гол, что сказалось на дальнейшем ходе матча, - цитирует пресс-служба клуба Жонатаса. - Как и в матче с "Уралом", я не забил пенальти, за что беру на себя всю ответственность. После этого нам удалось сначала сравнять счет, затем выйти вперед. Кроме этого у нас было еще много моментов, когда мы должны были забивать, но вместо этого пропустили на последних минутах.

Безусловно, мы опечалены этим результатом. Но нам нельзя падать духом, нужно двигаться вперед, упорно работать на тренировках. Сейчас у нас очень непростой период, и я хочу обратиться к болельщикам. Мы очень ценим вашу поддержку, вы с нами в этот сложный период. Вы должны знать, что на поле мы выкладываемся и будем выкладываться ради вас. Сегодня мы очень старались победить, но, к сожалению, не получилось. Мы будем упорно работать и постараемся исправить эту ситуацию.