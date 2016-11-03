Жонатас признан лучшим игроком "Рубина" в октябре

"Рубин" провел голосование на лучшего игрока октября по версии болельщиков. По итогам голосования победителем стал автор трех голов в прошедшем месяце, лучший бомбардир команды Жонатас.

Бразильский нападающий набрал 45 процентов голосов. В тройку лучших игроков месяца также вошли Сергей Рыжиков и Денис Ткачук. "Рубин" после 12 туров набрал 15 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.