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Жонатас признан лучшим игроком "Рубина" в октябре

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"Рубин" провел голосование на лучшего игрока октября по версии болельщиков. По итогам голосования победителем стал автор трех голов в прошедшем месяце, лучший бомбардир команды Жонатас.

Бразильский нападающий набрал 45 процентов голосов. В тройку лучших игроков месяца также вошли Сергей Рыжиков и Денис Ткачук. "Рубин" после 12 туров набрал 15 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6348-zhonatas-luchshiy-igrok-oktyabrya

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