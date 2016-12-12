10:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жонатас: "Надеюсь стать легендой "Рубина"

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Нападающий "Рубина" Кристиан Жонатас отметил, что старается приносить пользу команде в каждом матче. Бразильский форвард также выразил надежду на то, что со временем сможет стать легендой "Рубина".

– Я радуюсь каждому голу, это радость за себя и за успех команды, – приводит пресс-служба казанского клуба слова Жонатаса. – Разделяю радость с нашими фанатами. Думаю, что все голы очень важны, ведь гол есть гол. Самые важные голы, как ни странно, я забил в "Рубине". Если я в следующем матче забью, это будет очень хорошо.

Не задумываюсь над тем, сколько голов смогу забить. Надеюсь, что в один день я стану легендой "Рубина", это было бы очень приятно. Я концентрируюсь на том, чтобы забивать в каждом матче. Прикладываю огромное количество усилий, но получается не всегда. В таком случае я просто делаю все, чтобы помочь команде обеспечить победу совместными усилиями.

Россия мне пришлась по вкусу. Я был очарован Казанью с первых минут, сразу почувствовал себя в своей тарелке. Единственный минус, который здесь есть, – это холод.

Что касается кумира, то есть много игроков, которыми можно восхищаться. Но моим кумиром был и остается Роналдо.

 

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=91ywNPKSphg

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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BookerUser

shur До Домингеса еще далековато 11:15 ________________________________ Да!!!! До Чори еще очень далеко... ) Хотя Жонатас сейчас, как в свое время Домингес был для Рубина - на вес золота! )

11:25

Алый Дракон

Ну, что, добре, юноша, добре!)... Желание похвальное, а вот как стать "легендой" можешь узнать у Черномора )...

11:16

shur

До Домингеса еще далековато

11:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ