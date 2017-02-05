10:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жонатас: "Меня удивил высокий уровень игроков в России"

0
0
0

Нападающий "Рубина" Жонатас отметил, что очень быстро адаптировался к российскому футболу. 27-летний бразилец переехал в Россию летом 2016 года. В первой части сезона он забил восемь голов в 14 матчах премьер-лиги.

– Адаптация в России прошла очень хорошо, – цитирует Жонатаса Lance. – Никто не ожидал, что я так быстро привыкну к местному футболу, особенно учитывая морозы.

У нас были матчи, в которых мы не смогли добиться результата. Поэтому нам предстоит много работы. Если в Испании особое внимание уделяется игре с мячом, то в России более контактный футбол. Если честно, меня удивил высокий уровень игроков в чемпионате России.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ