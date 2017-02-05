Жонатас: "Меня удивил высокий уровень игроков в России"

Нападающий "Рубина" Жонатас отметил, что очень быстро адаптировался к российскому футболу. 27-летний бразилец переехал в Россию летом 2016 года. В первой части сезона он забил восемь голов в 14 матчах премьер-лиги.

– Адаптация в России прошла очень хорошо, – цитирует Жонатаса Lance. – Никто не ожидал, что я так быстро привыкну к местному футболу, особенно учитывая морозы.

У нас были матчи, в которых мы не смогли добиться результата. Поэтому нам предстоит много работы. Если в Испании особое внимание уделяется игре с мячом, то в России более контактный футбол. Если честно, меня удивил высокий уровень игроков в чемпионате России.