Жонатас: "Иногда кажется, что Рыжикову 20 лет"

Нападающий "Рубина" Жонатас отметил, что адаптировался в команде и получает удовольствие от тренировок. Форвард присоединился к казанцам в начале сезона и, по его словам, успел подружиться с российскими футболистами.

- У нас отличный тренировочный процесс, все ребята выкладываются, - цитирует "Бизнес online" Жонатаса. - Мы сейчас входим в завершающую стадию подготовки. Постараемся возобновить сезон в оптимальных кондициях. Я получаю удовольствие от тренировок и работы с партнерами. Порой я играю на тренировках жестко, но я делаю это не со зла, это лишь стремление не уступить и выиграть в любом моменте.

В коллективе царит отличная атмосфера, у меня замечательные отношения со всеми ребятами. Я неплохо сдружился с российскими футболистами, особенно с Рыжиковым. Сергей отличный человек и игрок, несмотря на то, что ему за 30, он еще по футбольному молод, иногда кажется, что ему всего 20, с ним приятно работать. Важно, чтобы мы работали, как единое целое, тогда победы к нам придут.