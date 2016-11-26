Жонатас и Рочина - в нападении "Рубина" против ЦСКА

Стал известен состав "Рубина" на гостевой матч 15-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут в нападении казанской команды сыграют Жонатас и Рочина.
Основной состав: Рыжиков - Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Санчес - Камболов, М`Вила, Жемалетдинов, Гарсия - Рочина, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Ахметов, Цакташ, Билялетдинов, Карадениз, Лестьенн, Девич.
Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"
Наш состав сегодня!– "Рубин" Казань (@fcrk) 26 ноября 2016 г.
Напоминаем, что начало встречи в 14:00, прямая трансляция на @MatchTV #ЦСКАРубин pic.twitter.com/wUZoCe7vnP