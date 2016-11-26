13:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жонатас и Рочина - в нападении "Рубина" против ЦСКА

0
0
0

Стал известен состав "Рубина" на гостевой матч 15-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут в нападении казанской команды сыграют Жонатас и Рочина.

Основной состав: Рыжиков - Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Санчес - Камболов, М`Вила, Жемалетдинов, Гарсия - Рочина, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Ахметов, Цакташ, Билялетдинов, Карадениз, Лестьенн, Девич.

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"

 

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ