Жонатас и Рочина - в нападении "Рубина" против ЦСКА

Стал известен состав "Рубина" на гостевой матч 15-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут в нападении казанской команды сыграют Жонатас и Рочина.

Основной состав: Рыжиков - Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Санчес - Камболов, М`Вила, Жемалетдинов, Гарсия - Рочина, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Ахметов, Цакташ, Билялетдинов, Карадениз, Лестьенн, Девич.

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин"