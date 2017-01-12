Жонатас: "Хочу забивать в каждом матче"

Нападающий "Рубина" Жонатас подчеркнул, что во время отпуска позволил себе отдохнуть, но не забывал об индивидуальных тренировках. Форвард уверен, что не будет испытывать проблем с физической формой. Напомним, 16 января казанцы отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Испанию, который продлится десять дней.

- Отпуск я провел в Бразилии со своей семьей, было очень весело, по-домашнему, - приводит слова Жонатаса пресс-служба казанцев. - Перед вылетом в Казань в аэропорту меня провожало много родственников. Не так часто удается видеться с ними, поэтому все хотели пожелать мне удачи. Это было очень приятно, такие встречи придают сил и вдохновения. Большую часть времени в отпуске проводил с супругой и дочками. В Бразилии сейчас жарко, плюс 30, поэтому часто ходили на пляж, много купались.

Немного дал отдохнуть своему телу, хотя и не забывал о тренировках, об индивидуальной программе. К тому же у меня есть личный тренер Бруно, который следит за моей формой. Я и сам стараюсь следить за собой, поэтому в Бразилии тренировался практически каждый день. Думаю, у меня не будет проблем с физической формой.

В первой части чемпионата мне удалось забить восемь мячей, и я постараюсь продолжить в том же духе, хочу забивать в каждой игре. Нам нужно думать о будущем, скоро начинается очень важная вторая часть чемпионата. "Рубину" необходимо улучшать свои позиции в таблице и стараться добиваться победы в каждом матче.