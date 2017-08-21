Жонатас: "Грустно прощаться с "Рубином", но вы знаете финансовое положение клуба"

Нападающий "Рубина" Жонатас попрощался с клубом и его болельщиками на официальном сайте казанцев. Форвард намекнул, что покидает команду из-за финансового положения "Рубина". Напомним, что будущим клубом 28-летнего футболиста станет "Ганновер".

– Очень грустно прощаться с Казанью, очень грустно расставаться, – сказал Жонатас. – Но вы знаете финансовое положение нашего клуба в настоящий момент, не будем углубляться в детали. В первую очередь, хочу поблагодарить всех болельщиков, всех людей, которые окружают клуб, которые поддерживали меня все это время, что мы провели вместе, моих товарищей по команде. Я думаю, что мы принесли много положительных эмоций, достаточно положительных результатов. Я со своей стороны всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг дался с большим трудом, это очень сложное решение. Еще раз хочу поблагодарить клуб за ту поддержку, за все то время, которое я провел в Казани. И я надеюсь, что еще вернусь сюда.