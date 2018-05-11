Жоаузинью: "За сборную Бразилии тяжеловато играть"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью встретился с болельщиками клуба и ответил на их вопросы. Ранее стало известно, что бразильский хавбек уходит из клуба по окончании сезона.

- Чем вам запомнился "Краснодара"?

- Часть моей души осталась в "Краснодаре", я очень сильно люблю этот клуб. Эта команда наасегда останется в моем сердце.

- С кем из тренеров, которых вы застали, было комфортнее всего работать?

- Со всеми было комфортно, я у всех чему-то учился. Не могу никого из четырех тренеров выбрать.

- Почему вас не берут в сборную Бразилии?

- За сборную Бразилии тяжеловато играть. В последнее время я и за "Краснодар" играл не так много. (Екатерина ПОТАПОВА)

В 2016 году Жоаузинью получил российское гражданство.