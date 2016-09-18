20:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жоаузинью: "Я не смог сходить на выборы"

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Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в перерыве матча 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1) отметил, что соперник обороняется всей командой. Также новоиспеченный гражданин России рассказал, что не смог принять участие в проходивших выборах в Госдуму.

– "Ростов" обороняется всей командой, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Жоаузинью. – До Смолова по этой причине тяжело довести мяч. Выборы? Мы лишь недавно прилетели из Австрии, по этой причине не было возможности сходить проголосовать.

Трансляция матча "Краснодар" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

Материалы REN-TV

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