Жоаузинью: "Я не смог сходить на выборы"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в перерыве матча 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1) отметил, что соперник обороняется всей командой. Также новоиспеченный гражданин России рассказал, что не смог принять участие в проходивших выборах в Госдуму.

– "Ростов" обороняется всей командой, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Жоаузинью. – До Смолова по этой причине тяжело довести мяч. Выборы? Мы лишь недавно прилетели из Австрии, по этой причине не было возможности сходить проголосовать.

Трансляция матча "Краснодар" - "Ростов"