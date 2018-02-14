Жоаузинью – в сборной десятилетия "Краснодара"

Левым нападающим сборной десятилетия "Краснодара" стал Жоаузинью, сообщает официальный сайт клуба. За игрока проголосовали 72 процента болельщиков.
Таким образом, на данный момент стали известны десять футболистов из символической команды "Краснодара": вратарь Андрей Дикань, защитники Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович, опорный полузащитник Юрий Газинский, центральные полузащитники Маурисио Перейра и Павел Мамаев, а также нападающие Вандерсон и Жоаозинью.
Сегодня, 14 февраля, стартовал выбор центрфорварда "быков". Опрос традиционно расположен в "подвале" главной страницы официального сайта клуба, и в нем предлагается выбрать одного из четырех футболистов, в разные годы ярко проявивших себя. Голосование продлится до 17.00 16 февраля.
И снова практически безальтернативно завершилось очередное голосование за попадание в символическую сборную @FCKrasnodar– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 февраля 2018 г.
Лучшим левым нападающим в истории клуба по версии болельщиков стал старожил "быков" - Жоаозиньо.
Выбираем центрфорвада 👇https://t.co/IuuoXQInY4
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=130872
- Андрей Дикань
- Павел Мамаев
- Виталий Калешин
- Краснодар
- Юрий Газинский
- Александр Мартынович
- Жоаузинью
- Сергей Петров
- Маурисио Перейра
- Андреас Гранквист
- Вандерсон Масиэл