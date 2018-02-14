Жоаузинью – в сборной десятилетия "Краснодара"

Левым нападающим сборной десятилетия "Краснодара" стал Жоаузинью, сообщает официальный сайт клуба. За игрока проголосовали 72 процента болельщиков.

Таким образом, на данный момент стали известны десять футболистов из символической команды "Краснодара": вратарь Андрей Дикань, защитники Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович, опорный полузащитник Юрий Газинский, центральные полузащитники Маурисио Перейра и Павел Мамаев, а также нападающие Вандерсон и Жоаозинью.

Сегодня, 14 февраля, стартовал выбор центрфорварда "быков". Опрос традиционно расположен в "подвале" главной страницы официального сайта клуба, и в нем предлагается выбрать одного из четырех футболистов, в разные годы ярко проявивших себя. Голосование продлится до 17.00 16 февраля.