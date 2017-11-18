20:05 | Футбол — РФПЛ

Жоаузинью: "У "Краснодара" не получилась игра против "Спартака"


Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью после поражения от "Спартака" (1:4) в матче 17-го тура чемпионата России подчеркнул, что очень плохо потерять три очка в домашней встрече. Он также добавил, что его команде стало труднее играть после пропущенного гола.

 
Суббота. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Спартак&quot; - 1:4. В атаке Квинси ПРОМЕС.Такой "Спартак" - для плей-офф Лиги чемпионов

– У нас не получилась игра против "Спартака", – сказал Жоаузинью. – Очень плохо, что потеряли 3 очка в домашнем матче.

– В начале первого тайма игра была за вами. Что случилось после пропущенного гола?

– Пропустили, и нам стало тяжело. Потом счет увеличился, и стало еще труднее.

– Что в перерыве сказал главный тренер?

– Я не был внутри раздевалки, поэтому не могу сказать. После матча? Пока ничего. Завтра поговорит с командой.

– Почему игра не получилась?

– Сложно сказать, по какой причине. Мы старались, но пропустили гол, и нам стало сложно играть. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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