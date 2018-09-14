Жоаузинью: "Смолов – один из лучших российских футболистов, которых я знаю"

Полузащитник московского "Динамо" Жоаузинью в интервью "СЭ" отметил, что по-прежнему считает нападающего "Локомотива" Федора Смолова​ лучшим российским игроком.

– Вам предстоит сыграть против Смолова. До ЧМ вы говорили, что это лучший российский футболист. Но после перехода в "Локо"нападающий забил всего один мяч.

– Вряд ли тут стоит говорить об адаптации. Наверное, для вас, журналистов, Смолов сейчас не лучший в России. Ведь на чемпионате мира он не смог сыграть так, как от него ожидали. Да он сам ждал от себя другой игры, как и все болельщики сборной. Но его талант никуда не делся. Всегда буду говорить, что Смолов – один из лучших российских футболистов, которых я знаю. Он это звание заслужил и еще себя проявит. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Жоаузинью

Матч "Локомотив" – "Динамо" состоится 14 сентября, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры