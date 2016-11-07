Жоаузинью: "Сергей Галицкий недоволен результатом матча против "Оренбурга"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью после ничейного матча 13-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:3) отметил, что команда сильно занервничала после второго пропущенного мяча. По словам бразильца, "Краснодару" было особенно непросто взламывать насыщенную оборону соперника.

– Это был очень тяжелый, нервный матч, – приводит пресс-служба "Краснодара" слова Жоаузинью . – Особенно занервничали после второго пропущенного гола. Главная причина такой плохой игры – это концентрация. Мы растерялись и пропустили два мяча со "стандартов". Понимаем, чего хочет от нас тренер, выкладываемся на тренировках. Просто нам попадаются соперники, которые закрываются. Для нас становится проблемой взламывать насыщенную оборону. Президент "Краснодара", главный тренер команды и сами игроки результатом недовольны.

