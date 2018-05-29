Жоаузинью: "С гражданством играл меньше, чем когда был легионером"

Бывший полузащитник "Краснодара" Жоаузинью, в августе 2016 года получивший паспорт гражданина РФ, признал, что не мог рассчитывать на вызов в сборную России, потому что не имел достаточной игровой практики в клубе. Говоря о самых памятных матчах в составе краснодарцев, хавбек вспомнил ответную игру раунда плей-офф Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:0) в сезоне-2014/15, благодаря которой команда впервые в истории пробилась в групповой этап еврокубков.

– Ваш самый запоминающийся момент за эти годы в клубе?

– Много таких. Например, когда впервые вышли в Лигу Европы, пройдя "Реал Сосьедад". Для меня это была и радость, и разочарование, так как несправедливо получил красную карточку. Помню, что стадион оказался заполнен, все счастливы. На следующий день все на улицах нас поздравляли.

– Что теперь будете делать с российским гражданством? Оно еще как-то пригодится?

– Конечно. Я благодарен, что получил ваш паспорт. Правда, не знаю, поможет ли это в плане футбола. Ведь в последнее время, с гражданством, я играл куда меньше, чем когда был легионером. Вот такие странные вещи.

– Мечта сыграть за сборную России всегда оставалась недостижимой?

– Немного не так: я ведь не мог думать о сборной, не выходя на поле в составе клуба. Если появляешься только на 10-15 минут, тебя ни в какую сборную не возьмут. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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