Жоаузинью: "Русские люди очень добры и спокойны, и я хочу стать таким же"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в интервью пресс-службе клуба выразил радость по поводу получения российского гражданства. Также он рассказал, какие города ему нравятся в России.
– Очень хотел получить гражданство России, поэтому очень счастлив. Когда жил в Бразилии, слышал про СССР, про Москву, – отметил Жоаузинью. – Когда уже играл в Болгарии, узнал, что эта страна очень близка с Россией.
Россия – большая страна, хорошая для жизни. Страна, которая защищает свои интересы. Русские люди добры, спокойны, и я хочу стать таким же. Кроме Краснодара, мне нравятся Москва, Санкт-Петербург, Казань и Майкоп – он похож на мой родной город в Бразилии.
serzheo
Хороший парень, только не надо совать носа в сборную РФ, как и Фернану и иже с ними- гастарбатерами, ибо сборная РФ не сброд посредственных легов.
13:55
Dymanomashina
Gordon Хорошие слова, молодец. Только вот в сборную его не надо. Как и Гильерме, как и Фернандеса. В сборной болеют за СВОИХ. И не надо пинать на остальных. 13:31--------------------------------------------------------------------------А свои - это, пардон, кто? Белорус, родившийся в России-свой? А в СССР? А в Белоруссии? Татарин - свой? Осетин? Грузин? Олимпийский африканоподобный ребенок, рожденный в Москве - свой? Какие критерии "своячности"? У нас полстраны украиномешанных, а у них русскомешанных, а все чего-то поделить не можем (да и есть ли такая отдельная нация - украинец? По крайней мере рядом с русским поставь - ни за что не отличишь). Так что сомнительное это дело - БОЛЕТЬ ЗА СВОИХ. (p.s. я русский, если че).
13:41
Meddle
Gordon, т.е. тебе понравились его слова про красивую страну Россию и про добрых русских, но ты закрываешь ему дорогу в эту страну и не даешь возможности принять её гражданство. Почему, он что, лицом не вышел?
13:38
Gordon
Хорошие слова, молодец. Только вот в сборную его не надо. Как и Гильерме, как и Фернандеса. В сборной болеют за СВОИХ. И не надо пинать на остальных.
13:31
Meddle
Dymanomashina, абсолютно согласен, ничего дурного в натурализации не вижу.
13:29
Meddle
Эх, братишка, тебе бы разок заглянуть на этот сайт, здесь так много добрых русских.
13:28
Dymanomashina
Жоаузинью - хороший вариант для сборной. На технарей сейчас дифицит. Вообще не понимаю воя по поводу вреда натурализации. Посмотрите на Германию, Францию - много там сейчас коренных? А как играют?! В сборной все равно должны быть ЛУЧШИЕ, а русский он, дагестанец, серб или бразилец - без разницы. Это спорт!
13:16
Dymanomashina
Инквизитор 2013-9 ЖОАУЗИНЬЮ: "РУССКИЕ ЛЮДИ ОЧЕНЬ ДОБРЫ И СПОКОЙНЫ, И Я ХОЧУ СТАТЬ ТАКИМ ЖЕ" /// БАРАН! ЭТО СОВЕТСКАЯ СТРАНА! И ПОМЕНЯЙ ХОТЬ ПОЛ! СОВЕТСКИМ НЕ НЕ СТАНЕШЬ! 12:57----------------------------------------------------------------------------------------По-моему, БАРАН это тот, кто такую чушь написал.
13:13
Инквизитор 2013-9
ЖОАУЗИНЬЮ: "РУССКИЕ ЛЮДИ ОЧЕНЬ ДОБРЫ И СПОКОЙНЫ, И Я ХОЧУ СТАТЬ ТАКИМ ЖЕ" /// БАРАН! ЭТО СОВЕТСКАЯ СТРАНА! И ПОМЕНЯЙ ХОТЬ ПОЛ! СОВЕТСКИМ НЕ НЕ СТАНЕШЬ!
12:57