Жоаузинью: "Русские люди очень добры и спокойны, и я хочу стать таким же"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в интервью пресс-службе клуба выразил радость по поводу получения российского гражданства. Также он рассказал, какие города ему нравятся в России.

– Очень хотел получить гражданство России, поэтому очень счастлив. Когда жил в Бразилии, слышал про СССР, про Москву, – отметил Жоаузинью. – Когда уже играл в Болгарии, узнал, что эта страна очень близка с Россией.

Россия – большая страна, хорошая для жизни. Страна, которая защищает свои интересы. Русские люди добры, спокойны, и я хочу стать таким же. Кроме Краснодара, мне нравятся Москва, Санкт-Петербург, Казань и Майкоп – он похож на мой родной город в Бразилии.