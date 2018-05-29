Жоаузинью: "Российский тренер в "Краснодаре"? В другие команды приходят иностранцы и ничего не могут там сделать"

Бывший полузащитник "Краснодара" Жоаузинью сказал, что был удивлен решению владельца клуба Сергея Галицкого отправить в отставку Игоря Шалимова. При этом бразилец, в августе 2016 года получивший паспорт гражданина РФ, позитивно оценил перспективы нового наставника "быков" Мурада Мусаева.

– Кононов, Шалимов и Муслин – с кем интереснее?

– Со всеми любопытно. Но все-таки выделю Кононова. Его философия игры и тренировки были живыми и насыщенными, особенно поначалу.

– Когда уволили Шалимова вы правда удивились? Все-таки команда с ним перестала давать результат.

– Такие вещи всегда происходят неожиданно, он ведь довольно долго нас тренировал. А если говорить о футболе, то при каждом тренере философия немного меняется. Людям казалось, что при Шалимове команда выглядит не так хорошо, как раньше. Ну а если подобное происходит, то президент не может убрать 24 игрока, проще сменить тренера.

– Вы понимаете, почему Сергей Галицкий в последние годы не хочет приглашать в клуб тренеров из-за рубежа?

– Такие вещи всегда предмет для обсуждения. Мы видим примеры других команд, в которые приходят иностранцы, и ничего не могут там сделать. А есть те, где трудятся хорошие российские специалисты, скажем, "Уфа". Семак, на мой взгляд, отличный тренер. Теперь и у "Краснодара" молодой россиянин во главе. У Мусаева есть свое видение игры, он отлично понимает футбол. Так что для того, чтобы клубу расти, не обязательно подписывать тренера-легионера. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Полная версия интервью с Жоаузинью