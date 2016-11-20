17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жоаузинью: "Российская погода меня устраивает"

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Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью после победы над "Уралом" (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги отметил, что сейчас команда не думает о предстоящей игре Лиги Европы с "Зальцбургом", передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

 
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– Для голов вам потребовалось полтора тайма. Не было ли у вас опасений, что снова можете сыграть вничью?

– Нет, наша команда была сконцентрирована на результат. После первого гола мы уже увереннее себя чувствовали и знали, что забьем еще.

– Впереди матч Лиги Европы против "Зальцбурга". Какой настрой перед этой игрой?

– Мы не думаем о предстоящем матче сейчас. Нам необходимо восстановление и отдых.

– Как спасаетесь от холода в такое время года?

– Для меня эта погода абсолютно нормальна, я привык к ней. Хорошо себя чувствую.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

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