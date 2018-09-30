Жоаузинью: "Приятно, что фанаты "Краснодара" меня так встретили"

Полузащитник "Динамо" Жоаузинью, ранее игравший за "Краснодар", после поражения от своего бывшего клуба (0:3) заявил, что ему приятна такая теплая встреча с болельщиками, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Чувствую себя нормально, - отметил Жоаузинью. - Играли нормально. Жаль, что проиграли. Но, думаю, все будет хорошо.

- С какими чувствами выходили на поле против "Краснодара"?

- Если честно, это первый раз со мной так случилось, и мне трудно сказать. Ощущения... приятно, что болельщики так встретили. Это здорово! Я никогда не забуду болельщиков "Краснодара".

- Что за плакат вам подарили болельщики?

- Это фото. И ребята написали там пожелания.

Болельщики "Краснодара" рады видеть Жоаузинью