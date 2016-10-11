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Жоаузинью – новый кандидат в "Клуб 100"

Жоаузинью. Фото AFP
Жоаузинью. Фото AFP
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Октябрь. ЖОАУЗИНЬЮ на базе "Краснодара".Жоаузинью: "Главная мечта - сыграть за Россию на ЧМ-2018!"

"СЭ" с радостью сообщает, что список кандидатов в "Клуб 100" расширился. С 39 голами к лучшим российским бомбардирам присоединился полузащитник "Краснодара" Жоаузинью. Напомним, в августе уроженец бразильской Убатубы получил паспорт гражданина РФ и заявлен "быками" на текущий сезон уже не как легионер.

27-летний Жоаузинью перешел в "Краснодар" из болгарского "Левски" в 2011 году, когда клуб Сергея Галицкого только появился в премьер-лиге. Сегодня черно-зеленые – одни из флагманов российского футбола, но хавбек по-прежнему в основной обойме команды. Вопреки серьезным травмам и громким покупкам.

В активе Жоаузинью 24 мяча в премьер-лиге, 3 - в Кубке России и 12 - в еврокубках (в том числе один за "Левски"). Вполне возможно, через какое-то время эта статистика будет дополнена голами за сборную Станислава Черчесова

Ближайший ориентир Жозика (так его называют в Краснодаре) в "Клубе 100" - спартаковец Дмитрий Комбаров, на счету которого 43 мяча. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/club100/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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edos22

Вот кого не хватало в Краснодаре !!!! (на матче сборной)

11:26

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