Жоаузинью: "Не ощущаю себя легендой "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в интервью "СЭ" сказал, что мечтает сыграть за "быков" в Лиге чемпионов. Также хавбек порадовался тому, что клуб сохранил в своем составе Федора Смолова.

– Смолов мог покинуть "Краснодар", но снова остался.

– Федор – большой игрок. Ключевой для команды. Так что для нас это хорошая новость.

– Говорили, что он может оказаться в "Вест Хэме". Не мелковато для него?

– В газетах писали про разные клубы. Но он остался с нами – это главное. И где бы он потом в итоге не оказался, я желаю Смолову только счастья.

– Многие хвалят молодого Игнатьева. Он способен стать новым главным форвардом "быков"?

– У парня огромный талант! Потенциал бешеный. Но дальше все зависит от него.

– Недавно Гранквист объявил, что покинет клуб летом. Грустно?

– У каждого игрока свой путь. Андреас решил вернуться домой в Швецию. Конечно, жаль терять такого лидера.

– Вы по меркам "Краснодара" – настоящая легенда.

– Меня так порой называют, но я этого не ощущаю. Мартынович, например, тоже много лет в команде.

– Ваш хороший друг Вандерсон на днях разорвал контракт с "Динамо" и покидает Россию. Расстроились?

– Буквально вчера с ним общались. Сказал, что теперь будет выступать в Турции. А чего расстраиваться? Я рад за друга!

– Еще один ваш бывший одноклубник Ари до сих пор принадлежит "Краснодару". Ждете его назад?

– Вот с ним мы не особо общаемся. Но читал его интервью, где он говорит, что хочет остаться в "Локомотиве".

– "Краснодар", в который вы приходили, и нынешний – совсем разные клубы?

– Да. Каждый год "Краснодар" становится только сильнее. Не прекращает свой рост. Следующий шаг – это Лига чемпионов. Весной у нас будет десять матчей, чтобы добыть путевку в этот турнир. И я очень хочу сначала добиться этой цели, а потом и дальше приносить пользу любимой команде.​ (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, Жоаузинью выступает за "Краснодар" с февраля 2011 года. За это время он принял участие в 191 матче, забив 37 мячей и отдав 56 результативных передач.

Полная версия интервью Жоаузинью