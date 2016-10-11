Жоаузинью назвал причину, по которой он принял гражданство России

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью, принявший гражданство России, в интервью "СЭ" назвал главную причину такого решения. По словам бразильца, он не раздумывал ни секунды.

– Назовите, пожалуйста, главную причину, побудившую вас стать гражданином России.

– Футбольный клуб "Краснодар", который дал мне потрясающую возможность реализовать себя. Вклад клуба в мои успехи огромен. Я чувствую эту поддержку каждый день. Чувствую также поддержку жителей России. Когда появился шанс подать на гражданство, я не раздумывал ни минуты, сразу решил его использовать.

– Мне повезло: во время этой поездки я услышал, как здорово говорят по-русски костариканец и бразилец. Сначала Маркос Уренья впечатлил, теперь – вы. Это талант?

-Не думаю, что дело в таланте. Это уважение к людям, которые живут в этой стране. Если ты сюда приехал и собираешься здесь жить и работать, то должен не просто понимать людей, но и говорить с ними на одном языке. Так правильно.