22:57 6 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жоаузинью: "Мы растерялись после голов в ворота "Краснодара"

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Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью после ничьей против "Оренбурга" (3:3) в матче 13-го тура премьер-лиги заявил, что третий гол соперника стал ключевым в этой встрече. По его словам, это случилось из-за потери концентрации игроками "Краснодара". Также игрок не стал комментировать судейство, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

- Это был тяжелый, нервный матч, особенно после того, как мы пропустили 3-й гол, - отметил Жоаузинью.

- В чем причина? Почему пропустили этот гол?

- Я думаю, причина была в низкой концентрации команды. Мы получили голы со стандартов и растерялись.

- С чем связано, что "Краснодар" в последних матчах много пропускает? Недоработки на тренировках, ошибки тренера?

- Нет, ничего такого. Мы выкладываемся на тренировках, слушаем тренера. Думаю, нам попадаются такие соперники, они закрыто играют. Это проблема.

- На ваш взгляд, судейство было объективным?

- Я не хочу комментировать работу судей. Это все останется внутри поля.

- Какие разговоры были после матча в раздевалке? Заходил ли Сергей Галицкий?

- Что произошло в раздевалке, останется там. Никто не доволен результатом: ни игроки, ни тренер, ни президент.

- Если не оценивать судейство, что случилось в эпизоде с удалением Куасси?

- Я сам не видел. Рефери сказал, что он ударил соперника головой.

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