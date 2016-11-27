Жоаузинью: "Краснодар" воспользовался своими моментами"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура считает, что его команда, в отличие от соперника, использовала те моменты, которые помогли ей добиться победы. Он добавил, что команда немного устала.

– Спасибо большое за поздравление! – поблагодарил Жоаузинью. – Я думаю, наша команда до конца не сдавалась, верила в победу даже после пропущенного гола.

– Что не получилось в первом тайме? И что в игре изменилось – во втором?

– Мы хорошо контролировали мяч и в первом, и во втором тайме. Возможно, у нас не было много моментов, но двумя мы воспользовались.

– Есть ли еще силы на последние матчи?

– Да, действительно, команда немного устала. Это чувствуется. У нас еще впереди три матча, и команда выложится в них по полной. Мы готовы к ним.

"Краснодар" вырвал победу над "Зенитом"

Игорь Шалимов: "Мы выиграли, мы счастливы, будем работать дальше"