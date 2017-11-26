Жоаузинью: "Краснодар" сможет еще 45 минут отыграть на таком поле"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в перерыве матча 18-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что его команда показала хороший результат в первом тайме. Он также добавил, что "быки" смогут отыграть еще 45 минут на поле екатеринбуржцев.

После первого тайма "Краснодар" ведет со счетом 1:0. Команды играют при температуре около 8 градусов мороза.

– Очень хороший результат для первого тайма, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Жоаузинью. – Поле? Мы сможем еще 45 минут на нем отыграть.

Трансляция матча "Урал" - "Краснодар"