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Жоаузинью: "Как житель России я бы очень хотел сыграть за сборную"

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Октябрь. ЖОАУЗИНЬЮ на базе "Краснодара".Жоаузинью: "Главная мечта - сыграть за Россию на ЧМ-2018!"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью, принявший гражданство России, в интервью "СЭ" отметил, что стремится попасть в сборную страны. Однако, по его словам, это сделать непросто - ведь спрос с иностранцев гораздо больше.

– С какими чувствами ждете теперь объявление состава сборной России?

– Как житель России я бы очень хотел сыграть за сборную. Если бы меня пригласили, я бы, конечно, с удовольствием согласился. Но я понимаю, что пока тренеры дают возможность проявить себя другим футболистам. Значит, мне надо еще лучше играть в клубе, одерживать победы с "Краснодаром".

– Вы чувствуете, что вам, натурализованному бразильцу, надо выглядеть заметно лучше остальных, чтобы получить приглашение?

– Это так. Меня все-таки пока воспринимают как иностранца, а с иностранцев всегда будут требовать больше.

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