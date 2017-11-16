Жоаузинью: "Игра против "Спартака" будет сложной, но о сопернике я сейчас не думаю"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что его команде в предстоящей встрече должны помочь фактор своего поля и поддержка болельщиков. Хавбек также добавил, что игра с москвичами будет сложной.

– Игра, безусловно, будет сложной, но о сопернике я сейчас особо не думаю, – цитирует клубная пресс-служба Жоаузинью. – Нужно думать в первую очередь о себе: как правильно подготовиться к матчу, как настроиться так, чтобы выйти на поле и показать максимум, на который способен я лично и вся наша команда. Мы играем дома, фактор своего поля и поддержка болельщиков должны нам помочь. Да, общая статистика встреч со "Спартаком" не в нашу пользу, однако у нас в активе имеется и несколько побед над красно-белыми, в том числе и крупных.

Надо забыть о поражениях и концентрироваться исключительно на положительных результатах. Если у нашей команды игра идет, если каждый из нас на поле спокойно и правильно выполняет свою работу, то и "Спартаку", и любому другому клубу противостоять нам очень сложно. Так что все зависит, прежде всего, от нас самих.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Спартак" состоится 18 ноября. Начало - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.