Жоаузинью: "Если сыграю в Лиге чемпионов, то и к сборной России стану ближе"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью, принявший гражданство России, в интервью "СЭ" назвал свою главную мечту. По словам бразильца, если он сыграет в Лиге чемпионов, то и к сборной России станет ближе.

- Чего не хватает "Краснодару", чтобы выйти на уровень Лиги чемпионов.

– Порой мы теряем очки самым удивительным образом и с самыми неожиданными соперниками. Не знаю, с чем это связано. Такое происходит не первый сезон. Мы должны всей командой разобраться с этим.

– Сыграть в Лиге чемпионов или сыграть за сборную России – что бы вы выбрали?

– И то, и другое – мечта. Думаю, если я сыграю в Лиге чемпионов, то и к сборной стану ближе. А самая большая мечта – сыграть за сборную на чемпионате мира в России.