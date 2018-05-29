Жоаузинью: "Если не поступит предложений от клубов премьер-лиги, вернусь в Бразилию"

Полузащитник Жоаузинью, выступавший за "Краснодар" с 2011 по 2018 год, сказал, что рассчитывает продолжить карьеру в одном из клубов премьер-лиги. При этом бразилец, в августе 2016 года получивший паспорт гражданина РФ, сказал, что не хочет играть в ФНЛ.

– Чем вы сейчас заняты: сами ищете новую команду или рассчитываете, что поступит приглашение?

– Жду предложений, буду изучать варианты.

– Но у вас нет агента. Кто контактирует с потенциальными работодателями?

– Мне звонят разные люди, рассказывают, что появляется, но официального импресарио у меня и правда нет.

– Вам набирают представители клубов?

– Нет, агенты, которые предлагают свои услуги и просят дать авторизацию на ведение переговоров.

– Вы предпочли бы продолжить выступления в России в течении еще нескольких лет – или лучше переехать в другую страну?

– Если получится, то собираюсь остаться здесь. Хочется жить в хорошем месте, там, где будет комфортно.

– То есть, ФНЛ – не вариант?

– Нет. Если не поступит предложений от клубов премьер-лиги, вернусь в Бразилию. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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