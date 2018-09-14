Жоаузинью: "Динамо" хорошо начало, но могло быть и лучше"

Полузащитник московского "Динамо" Жоаузинью в интервью "СЭ" отметил, что его команда могла стартовать лучше. После 6 туров бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Что скажете про стартовый отрезок чемпионата для "Динамо"?

– Хорошее начало, но могло быть и лучше. Нам все еще нужно время, чтобы сыграться. Но я вижу, что в каждом новом матче действуем все увереннее.

– Гол и три передачи в 6 матчах – отличный старт для вас? Вы же лучший из "Динамо" по показателю "гол+пас".

– Спасибо тренеру и одноклубникам за доверие. Они все помогли мне достичь такого результата. Всегда говорю, что хорошая индивидуальная статистика невозможна без работы на команду. Да и не гонюсь за личными показателями. Надеюсь, что мы все проведем выдающийся сезон. (Юлия Яковлева)

Полностью интервью Жоаузинью

Матч "Локомотив" – "Динамо" состоится 14 сентября, "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры