Жоаузинью: "Чемпионат России похож на английский, с каждой игрой все сложнее"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью отметил, что команда в целом провела хороший матч в 15-м туре чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:1). Он также добавил, что российская премьер-лига по непредсказуемости похожа на чемпионат Англии.

– Долгожданная победа, но моментов было гораздо больше, чем голов у "Краснодара". Что с реализацией?



– У нас было много атак, моментов, потому что "СКА-Хабаровск" не сидел в обороне, не плотно оборонялся, – приводит Rusfootball слова Жоаузинью. – Ничего особенного в этом нет.

– Ваш выход оживил игру команды, в какой форме сейчас находитесь?



– Отлично себя чувствую, вхожу в игровой ритм, завоевываю доверие тренера. Но не только мой выход оживил игру, команда в целом играла очень хорошо.



– Смещения в центр – тренерская установка?



– Да. Иногда тренер мне об этом говорит, иногда я сам предпринимаю смещения, когда есть возможность пройти. Но вообще да, выполняю установку тренера.



– У "Краснодара" было пять поражений подряд, чувствовалось ли психологическое давление?



– Действительно, за все время моего пребывания здесь, за историю клуба не было такой серии поражений. Но сегодня мы показали характер и смогли выйти из этой ситуации.



– "Зенит" сейчас тоже не может забить и победить. Ситуации у команд похожи?



– Я не имею права говорить о другой команде. Это футбол, поэтому он интересен, поэтому у нас столько адреналина на поле.



– С чем связана такая непредсказуемость чемпионата?



– Он похож на английский чемпионат, с каждой игрой все сложнее. Соперники изучают друг друга, поэтому становится все тяжелее.

Трансляция матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"