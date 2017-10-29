23:06 | Футбол — РФПЛ

Жоаузинью: "Чемпионат России похож на английский, с каждой игрой все сложнее"


Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью отметил, что команда в целом провела хороший матч в 15-м туре чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (4:1). Он также добавил, что российская премьер-лига по непредсказуемости похожа на чемпионат Англии.

– Долгожданная победа, но моментов было гораздо больше, чем голов у "Краснодара". Что с реализацией?

– У нас было много атак, моментов, потому что "СКА-Хабаровск" не сидел в обороне, не плотно оборонялся, – приводит Rusfootball слова Жоаузинью. – Ничего особенного в этом нет.

 
Сегодня. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;СКА-Хабаровск&quot; - 4:1. Партнеры поздравляют Федора СМОЛОВА (№10) с забитым мячом.Шалимов может выдохнуть. Надолго ли?

– Ваш выход оживил игру команды, в какой форме сейчас находитесь?

– Отлично себя чувствую, вхожу в игровой ритм, завоевываю доверие тренера. Но не только мой выход оживил игру, команда в целом играла очень хорошо.

– Смещения в центр – тренерская установка?

– Да. Иногда тренер мне об этом говорит, иногда я сам предпринимаю смещения, когда есть возможность пройти. Но вообще да, выполняю установку тренера.

– У "Краснодара" было пять поражений подряд, чувствовалось ли психологическое давление?

– Действительно, за все время моего пребывания здесь, за историю клуба не было такой серии поражений. Но сегодня мы показали характер и смогли выйти из этой ситуации.

– "Зенит" сейчас тоже не может забить и победить. Ситуации у команд похожи?

– Я не имею права говорить о другой команде. Это футбол, поэтому он интересен, поэтому у нас столько адреналина на поле.

– С чем связана такая непредсказуемость чемпионата?

– Он похож на английский чемпионат, с каждой игрой все сложнее. Соперники изучают друг друга, поэтому становится все тяжелее.

Трансляция матча "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"

Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/rss/1146440841-zhoaozino-rossiyskiy-chempionat-pohozh-na-angliyskiy-po-nepredskazuemosti-i-trudnosti.html

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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